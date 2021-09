“La forza delle donne – Io non ho paura”, successo per l’edizione 2022

Come per le altre edizioni, anche questa terza de “La forza delle donne – Io non ho paura” è stata un successo.

Ventiquattro Donne Combattenti e diciotto modelle hanno regalato emozioni ai 400 invitati che con la loro presenza hanno contribuito alla raccolta fondi destinati alla A.N.D.O.S. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno.





Nella suggestiva scenografia allestita nell’incantevole scenario della Tenuta Vento di Mare, al Salto di Fondi, è andato in scena lo spettacolo condotto dalla bellissima Matilde Brandi, che ha visto alternarsi momenti moda ed esibizioni di artisti come Tania Tuccinardi, attrice e cantante che ha incantato con il suo fascino e la sua voce, Mauro Barreras maestro di tango di fama internazionale che insieme alla sua partner Ambra De Angelis, ha trasformato la Tenuta in una milongas argentina dove l’eleganza e la sensualità del Tango Argentino, hanno entusiasmato il pubblico.

La moda è stata la protagonista di questa serata con il momento delle Combattenti “modelle per un giorno” che hanno sfilato le collezioni cerimonia di Janvier, con maestria, fascino ed eleganza, tramettendo tutta la loro forza di lottare contro il cancro con ottimismo. Una testimonianza da donna a donna, per dire a tutte che non bisogna mai mollare, né isolarsi o nascondersi poiché questa malattia si può sconfiggere e va fronteggiata insieme.

La sfilata di Bellavita Style ha proposto le nuove collezioni p/e delle t-shirt d’autore realizzate da Stefano e Mario Gugliemo titolari del brand, che con l’hastag #preveniAMOci sulla t-shirt ha sottolineato il tema della serata la prevenzione. Un ultimo scorcio d’estate l’ha regalo la sfilata delle creazioni moda mare M12 realizzate dall’influencer e show girl Martina Fusco, che con la sua presenza ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle donne ANDOS avendo vissuto sua madre, la dolorosa esperienza del tumore al seno.

Applauditissime le tre creazioni da Gran Sera, ispirate dalla Baronessa Giulia Gonzaga, la donna più bella ed elegante del 500, realizzate da Luigi Dubbioso, comproprietario della Tenuta Vento di Mare, ma con un passato di fashion designer che in occasione di questo evento, rispolvera creando abiti da sogno.

Nel backstage a preparare artisti e modelle lo sfaff di make up Wellness Suite, Francesca Saccoccio per My Studio e Federica Di Perna, mentre per le acconciature l’equipe della look maker Simona Capuano.

Il momento istituzionale ha visto l’intervento, oltre ai ringraziamenti della Presidente ANDOS Comitato di Fondi, Regina Abbagnale, della Dott.ssa Francesca Cardillo, direttore dell’Oncologia degli Ospedali Formia e Terracina ASL Latina e la Dott.ssa Alessandra La Manna in rappresentanza della Breast Unit del S.M.Goretti di Latina, diretta dal Prof. Fabio Ricci, che hanno ricordato l’importanza della diagnosi precoce, sia primaria (correzioni negli stili di vita) che secondaria (screenig) rivolgendosi alle unità Breast Unit, costituite da equipe multidisciplinare che garantiscono i migliori trattamenti.

Infine i saluti del Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dell’europarlamentare Salvatore De Meo che hanno ribadito la vicinanza del Comune e del Parlamento Europeo alle tematiche sostenute dalle Associazioni come l’A.N.D.O.S.

I fuochi d’artificio della Pirotecnia Corsi, hanno chiuso lo spettacolo con la serata che è proseguita con la cena

Ancora un successo per l’infaticabile ideatrice dell’evento Annarita Esteso della Red Carpet Models e Special Events che insieme a Luigi Dubbioso e Raffaele Nardo della Tenuta Vento di Mare organizzano questo evento che di anno in anno diventa sempre più importante.

Un doveroso ringraziamento và al Comune di Fondi Assessorato delle Politiche Sociali e Assessorato Turismo, che insieme ai partners Bluecar company, Caseificio Porta Roma, Del prete srl, Azienda agricola L’ortolano, Pontinia Discount srl, Villa Borghini sostengono la manifestazione.

Quindi non rimane che aspettare la nuova edizione 2022 de LA FORZA DELLE DONNE – IO NON HO PAURA!…