“Il cercatore di asparagi”, sesta favola illustrata dello scrittore Petruccelli

E’ in uscita in questi giorni, sempre per I tipi di Graphe.it edizioni, “Il cercatore di asparagi”. Vale a dire la sesta favola illustrata dello scrittore Alessandro Petruccelli, autore ed ex insegnante nato a Santi Cosma e Damiano e residente a Formia.

Sinossi – La guerra era finita da circa un anno e Damiano, un bambino che frequentava la seconda elementare, cercando gli asparagi per regalarli alla sua maestra, trovò i resti di un cadavere. Coloro che andarono a prenderlo dissero che era un soldato tedesco e si chiamava Carlo Muller. Il bambino per ricordarsi il posto in cui lo aveva trovato ci piantò la mazza che aveva in mano. Poiché la mazza era d’olmo, cacciò foglie e rami e nel giro di pochi anni divenne una bella pianta. Sarà proprio quest’albero a orientare, indirettamente, alcune scelte importanti nella vita di Damiano.





“Ciò avviene perché certe nostre azioni, se compiute con purezza d’intenti, producono effetti straordinari che, quando meno ce lo aspettiamo, possiamo incontrare lungo il nostro cammino sotto forma di coincidenze favorevoli o di belle sorprese” sottolinea Petruccelli.