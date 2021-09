Divampa un incendio nella zona artigianale di Sabaudia e a pochi metri dal rogo spunta una maxi discarica. E’ quanto riscontrato nelle scorse ore dai volontari Anc Sabaudia che sono intervenuti presso la zona Artigianale dove era divampato un incendio. Le fiamme si stavano propagando su un terreno di proprietà comunale dove da anni sono stati ammassati i marciapiedi storici rimossi dal centro della città per i lavori di rifacimento (nel video).

I volontari coordinati dal maresciallo Cestra hanno spento l’incendio raggiungendo il gruppo comunale di protezione civile che in quel momento si stava spostando per un altro incendio a Bella Farnia. Insomma un tour de force per le squadre che si è intensificato nel mese di settembre ad estate ormai finita.





Ultimate le operazioni di spegnimento alcuni residenti hanno segnalato ai volontari che durante la notte ignoti avevano scaricato nuovi rifiuti in una strada secondaria, visibile anche da via Litoranea dove da molto tempo vengono abbandonati ingombranti e non solo.

Anche sulla discarica i volontari Anc hanno inoltrato una segnalazione agli Enti di competenza, l’auspicio è che ulteriori accertamenti e magari anche le telecamere ad ingresso città possano consentire di risalire a chi ha scaricato abusivamente considerando che dal fatto sarebbero passate poco più più di 48 ore.