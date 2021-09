Tenta di eludere un controllo con la violenza, denunciato

La scorsa notte, a Latina, durante un servizio di prevenzione e controllo, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà un 47enne residente in città.

Nel corso del servizio perlustrativo i militari avevano avvicinato l’uomo per un controllo di polizia, ma quest’ultimo, in stato di alterazione psicofisica, per cercare di evitare il controllo ha dato in escandescenza, usando violenza verso gli operanti.





“Grazie al pronto intervento nessuno rimaneva ferito, ed il 47enne, riportato alla calma, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale”, fanno sapere dal Comando provinciale dell’Arma.