Elezioni, a Formia anche l’ex ministro Provenzano

Finanziamenti europei, fondi regionali e Next Generation. Sarà questo il tema della maratona tematica che si terrà lunedì 27 Settembre a Formia, presso la Caffetteria Bar Impero in Villa comunale, con il candidato sindaco Luca Magliozzi. Ricco il parterre di interventi che si apriranno, dalle 17, con l’apertura dei lavori del vicesegretario del Partito democratico Giuseppe Provenzano, fino a pochi mesi addietro anche Ministro per il Sud nel secondo Governo Conte. “Una presenza importante che proietterà il dibattito sugli strumenti tecnici e politici del piano Next Generation EU”, dicono dal circolo locale del Pd.

A seguire è in agenda l’intervento di Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio con deleghe alla programmazione Economica, Bilancio e Demanio, che toccherà il tema delle opportunità regionali e dei fondi strutturali. Attesa anche la presenza di Enrica Onorati, assessora alle Pari opportunità, agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo. Arricchirà poi il confronto Salvatore La Penna, che in qualità di consigliere regionale del Lazio offrirà una panoramica sugli strumenti messi in campo dalla Regione.





“Non mi stancherò mai di segnalare l’importanza storica del piano Next Generation EU”, commenta l’aspirante primo cittadino Magliozzi. “Siamo di fronte ad una partita importante e dobbiamo farci trovare pronti per ridisegnare completamente Formia e plasmare il futuro. Lo dobbiamo alla città e alle sue future generazioni”.