Vino: dalla Regione oltre 1 milione di euro a sostegno dell’export

“Abbiamo pubblicato il nuovo bando OCM (Organizzazione Comune di Mercato) Vino destinato alla promozione sui mercati dei Paesi terzi. L’avviso prevede uno stanziamento di 1.327.140,58 per l’annualità 2021-2022, ripartiti nel seguente modo: 1 milione di euro per i progetti regionali, 317.140,58 euro per i multiregionali con capofila la Regione Lazio, 10.000 euro per i multiregionali con capofila altre Regioni”.

Ad annunciare la notizia l’assessore regionale all’Agricoltura, Enrica Onorati che spiega:





“Un segnale importante di ripresa e di rilancio a livello internazionale per un settore, come quello del vitivinicolo, che ha avuto purtroppo una battuta di arresto durante la pandemia, ma che ora, anche grazie a iniziative come questa, può tornare ad essere protagonista di eventi di promozione in tutto il mondo. Secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, punto di riferimento scientifico e tecnico del settore, nonostante la pandemia, la produzione mondiale di vino conferma la posizione dell’Italia come principale produttore, in un quadro che vede l’Europa favorita rispetto al resto del mondo. Un dato che ci fa ben sperare e da cui vogliamo ripartire.

Ricordo sempre che nel caso in cui una delle due tipologie dei progetti multiregionali presentasse economie sulla dotazione finanziaria assegnata, queste potranno essere usate per finanziare progetti approvati dall’altra tipologia. Allo stesso modo se i fondi destinati a questi progetti non fossero integralmente spesi sarebbero indirizzati nella quota di finanziamento di quelli regionali. Le azioni ammesse a contributo riguardano campagne di comunicazione e informazione che mettano in rilievo gli elevati standard dei nostri prodotti, la partecipazione a manifestazioni e fiere di rilevanza internazionale, la promozione, in particolare, dei sistemi di denominazione di origine, delle indicazioni geografiche, delle produzioni biologiche”.

Il contributo massimo richiedibile per le medie e grandi imprese è pari al 5% del fatturato riportato nell’ultimo bilancio, per le micro e piccole imprese il massimo concedibile sale al 10%.

Il bando è disponibile su regione.lazio.it canale agricoltura e i progetti dovranno pervenire nelle modalità richieste entro e non oltre le ore 12 del 2 novembre 2021“.