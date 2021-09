Elezioni, il ministro Brunetta a Cisterna per il candidato sindaco Merolla

Antonello Merolla, candidato a sindaco di Cisterna di Latina con una coalizione di 6 liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e Cisterna Ideale, più le liste civiche Viviamo Cisterna, Cisterna Comune, Cisterna Città) dopo quello del 22 settembre con gli eurodeputati Nicola Procaccini e Salvatore De Meo sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha previsto un incontro pubblico con il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. L’appuntamento con il ministro e l’aspirante primo cittadino, cui parteciperanno anche i candidati consiglieri della coalizione di riferimento, è fissato per lunedì 27, a partire dalle 18.30 in piazza Saffi.

I temi dell’incontro verteranno ovviamente sull’efficienza del Palazzo comunale e dei suoi servizi volti al cittadino. “Cisterna – dice Merolla – tornerà ad avere un’amministrazione per la gente, che non sarà certo più una torre d’avorio ma un palazzo di cristallo, trasparente, incline al cittadino, per ascoltare le sue esigenze e superare le criticità di una comunità che negli ultimi anni è cresciuta enormemente in termini residenziali e di futuro. Credo che sia corretto raccogliere le aspettative della città ad aprirsi all’esterno e superare un microcosmo in cui i cittadini negli ultimi, troppi anni, non sono stati fatti precipitare”.





Il ministro Brunetta ha di recente dichiarato che la PA tornerà all’efficienza per far ripartire l’Italia, anche in nome dei fondi del PNRR che arriveranno dall’Europa. “L’Italia ha bisogno del lavoro di tutti, pubblici e privati. Per questo, tutti i dipendenti pubblici torneranno a lavorare in presenza e la loro esperienza in lavoro da remoto, smart working, lavoro a casa, sarà assolutamente valorizzata. Rafforziamo la crescita in atto” ha dichiarato su Twitter. Un modo per spronare e stimolare la ripresa economica e sociale, oltre che politica.

Ma nell’incontro si partirà da quei quattro concetti già espressi dal ministro per far ripartire l’Italia dopo la pandemia: A come Accesso, B come Buona amministrazione, C come Capitale umano, D come Digitalizzazione. Sono i quattro assi sui quali ci si muoverà nella realizzazione del programma di Governo per rinnovare la Pubblica amministrazione e per restituire dignità, orgoglio, autorevolezza e valore alla comunità di 3,2 milioni di donne e di uomini che hanno servito e servono il Paese in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente. “Se dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale siamo rinati attraverso l’industria, oggi la ricostruzione deve partire dalle istituzioni e, per prime, da quelle che operano a più stretto contatto con i cittadini e con le imprese” ha detto Brunetta presentando le sue linee programmatiche.

“Nei miei slogan elettorali – sottolinea Merolla – ho sempre sostenuto che non solo nessuno verrà lasciato indietro ma che la città ha bisogno di tutti e tutti abbiamo bisogno della città, nei suoi diritti e nei suoi doveri, perché continuo a credere che Cisterna sia una comunità e una grande famiglia: soltanto in questo modo supereremo tutte le criticità e faremo tornare a splendere la nostra cittadina, partendo proprio dalla fusione tra cittadini e amministrazione comunale”.