Celentano (FdI): “Ma il Pd sa che Coletta tiene il teatro chiuso da 5 anni?”

“Trovo scandaloso che alcuni candidati consiglieri del Partito democratico oggi stiano fondando la propria campagna elettorale sostenendo che tra le priorità c’è la riapertura del teatro. Ma lo sanno che il sindaco che stanno appoggiando sono 5 anni che tiene chiuso il teatro D’Annunzio? Coletta non è stato in grado né di aprirlo né di lavorare sulle prescrizioni per riaprirlo, non riuscendo mai ad ottenere l’approvazione definitiva delle autorità preposte”. Lo dichiara la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Matilde Celentano.

“Come possono arrivare a dire dal Pd che è necessario un cronoprogramma per la riapertura del teatro quando il loro candidato sindaco ogni anno ha promesso che sarebbe stato quello giusto e ogni anno ha rimandato? Leggo su alcuni volantini propagandistici che anni di incuria, disorganizzazione e sciatteria amministrativa hanno determinato la chiusura. Si ignora che in quegli anni che il Pd evidentemente considera un’epoca buia, il teatro di Latina è stato il cuore della cultura di tutta la provincia, con stagioni eccellenti e attori e registi che riempivano le sale. Altro che incuria e sciatteria”.





“Al Pd – continua Celentano – consigliamo di chiedere conto al proprio candidato sindaco sui motivi che hanno determinato non la chiusura del teatro, ma il protrarsi della stessa per un periodo di più di cinque anni. In passato i sindaci del centrodestra si sono assunti delle responsabilità ben precise, e hanno collaborato con tutte le istituzioni per fare in modo che il teatro fosse aperto e splendente. Coletta al contrario ha scelto la strada più facile: chiudere il teatro e mantenerlo chiuso, lavandosene le mani. Capisco che siamo in campagna elettorale e che questo è il momento delle belle parole e delle altisonanti promesse, ma non si possono prendere in giro i cittadini inventando programmi che cozzano con la realtà”.