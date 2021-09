Truffa aggravata, finisce ai domiciliari un 56enne di Priverno

Nella giornata di ieri, giovedì 23 settembre, i carabinieri della Stazione di Priverno, in ottemperanza all’ordine di esecuzione di pene concorrenti in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina – ufficio esecuzioni penali – p.m. Dott.ssa Valentina Giammaria, hanno tratto in arresto un 56enne del posto.

L’uomo si è reso responsabile dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione a delinquere, falsità materiale ed evasione.





Il predetto è stato accompagnato presso la propria abitazione, ove dovrà espiare la pena residua di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni di reclusione.