Incidente tra auto e maxi-scooter, 46enne di Fondi elitrasportato

Grave incidente stradale, venerdì, alle porte del centro urbano di Fondi: un 46enne del posto è rimasto ferito in un pauroso schianto in via Stazione, rendendo necessario l’intervento dell’eliambulanza, che lo ha trasferito in codice rosso al Santa Maria Goretti di Latina.

L’uomo, cancelliere presso la sede locale del Giudice di pace, viaggiava in direzione Sperlonga in sella al suo maxi-scooter, quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, si è scontrato con un’auto station wagon che procedeva nel senso opposto ed era intenta a svoltare in viale Piemonte. All’origine dell’accaduto, secondo i primi riscontri, una mancata precedenza.





Stabilizzato per quanto possibile dai sanitari dell’Heart Life Croce Amica, il 46enne ferito, dolorante ma cosciente, è stato preso in carico dal personale dell’eliambulanza Pegaso, scesa all’esterno del Mof. Per poi volare alla volta dell’ospedale del capoluogo pontino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, anche se destano molta preoccupazione le pesanti lesioni riportate a uno degli arti inferiori.