Al “Fellini” l’assegnazione delle borse di studio in memoria di Gianfreda

Lunedi 27 settembre, alle 20.45, presso il Teatro Fellini, verranno assegnate due borse di studio, una in recitazione e una in canto, in memoria di Fabio Gianfreda, 19enne di Latina morto tragicamente nel dicembre scorso.

Fabio viene ricordato come un giovane pieno di talento e dalla grande sensibilità.





“Clap – Corsi e laboratori arti performative”, di Latina, gli ha voluto dedicare un premio, “Io sono Enea”, iniziativa fortemente sostenuta anche dai familiari del 19enne.

Da giugno a settembre sono state raccolte le adesioni di giovani cantanti e attori, a cui sono stati fatti dei provini.

Sono stati quindi scelti cinque finalisti nella sezione recitazione e sei finalisti nella sezione canto.

I vincitori verranno proclamati durante la serata del 27 settembre.

E i finalisti della sezione canto si esibiranno dal vivo con la band.

Nel corso della serata sono previsti gli interventi di Stefano Furlan, Michela Sarno, Morris Sarra, Adele Mattocci, Clemente Pernarella, Melania Maccaferri, Giovanni Silvia, Claudia Guarnieri e Veronica Flamini.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al 333.2854651.

Per partecipare alla serata è necessario esibire il Green Pass.