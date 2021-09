Un ponte abusivo in area soggetta a vincolo, scatta una denuncia

Ieri, ad Aprilia, i carabinieri del Nipaaf del gruppo carabinieri Forestale di Latina, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e di abusi edilizi, deferivano in stato di libertà un 28enne di Albano Laziale, resosi responsabile dei reati di occupazione abusiva di suolo pubblico e realizzazione di opere edilizie abusive in area vincolata paesaggisticamente.

In particolare l’uomo realizzava un ponte all’interno di un fosso demaniale gravato da vincolo paesaggistico, sradicando e rimuovendo la tipica vegetazione ripariale insistente.





L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo.