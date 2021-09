Otto ricorsi per le multe, il Comune si costituisce in giudizio

Nuova costituzione in giudizio per il Comune di Formia. Nei giorni scorsi un cittadino aveva presentato ricorso per via dei danni riportati presso un locale di sua proprietà che che era allagato a causa dell’acqua piovana in Largo Paone. Un ricorso che sarà discusso davanti al Giudice di Pace.

Questa volta si tratta invece di multe elevate dalla Polizia Locale, rispetto a cui otto persone hanno presentato ricorso. Il Comune attraverso un atto del commissario straordinario ha dato mandato ad un legale per opporsi in giudizio.