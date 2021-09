Ospedale del Golfo, è polemica tra l’ex sindaco Bartolomeo e il senatore Fazzone

L’ospedale del Golfo è senza ombra di dubbio uno degli argomenti principali della campagna elettorale di Formia, catalizzando su di sé quasi tutto il discorso dell’assistenza sanitaria.

Diversi gli interventi di varie forze politiche. Nel mezzo, anche se non direttamente coinvolti in prima persona, torna il battibecco politico tra chi, su Formia, Fondi e un po’ in tutta la provincia di Latina si è sempre fatto la “guerra”, almeno quella dialettica: parliamo dell’ex sindaco di Formia Sandro Bartolomeo e del senatore fondano Claudio Fazzone.





Al centro della querelle, proprio la questione dell’Ospedale del Golfo. Bartolomeo, che si è defilato dal suo storico schieramento di centrosinistra in queste elezioni spingendo la candidatura a sindaco di Amato La Mura, con un post social al vetriolo attacca Fazzone che invece è in campagna elettorale per Taddeo, nel tentativo di ottenere la prima fascia tricolore formiana per un candidato di Forza Italia.

Accuse pesanti quelle mosse da Bartolomeo contro Fazzone che addirittura, dopo aver rivendicato la possibilità della realizzazione del nuovo ospedale alle Giunte di centrosinistra e all’interesse della Regione targata Nicola Zingaretti, ha tuonato affermando: “a Formia non abbiamo l’anello al naso”.

Della serie che passano campagne elettorali, ma non le polemiche storiche. Da vedere, adesso se dall’entourage di Fazzone o da quello di Taddeo, arrivi una replica politica a Bartolomeo.