Latina e quartiere Nascosa, riparte la differenziata “porta a porta”

Parte il nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” nel quartiere Nascosa (ex Q5). Dopo gli ottimi risultati registrati nella prima fase a Latina Scalo, San Michele, Borgo Faiti e Borgo Piave, il nuovo PaP servirà quindi il quartiere Nascosa e, in progressiva estensione, raggiungerà il quartiere Nuova Latina (ex Q4), Borgo Podgora e l’area extraurbana di Borgo Piave.

Dopo la grande partecipazione all’assemblea pubblica di presentazione tenutasi in piazza Mercadante lo scorso lunedì, l’Azienda torna ad incontrare i cittadini per illustrare il nuovo metodo di raccolta in una diretta Facebook, in programma proprio lunedì 27 settembre alle ore 19:00, sulla pagina dell’Azienda. Interverranno il Sindaco Damiano Coletta, l’Assessore all’Ambiente Dario Bellini, il Presidente ABC Gustavo Giorgi, il Direttore Generale Silvio Ascoli e il presidente di Achab Group Paolo Silingardi.





Gli utenti che non si trovano a casa al momento della consegna del kit di contenitori e sacchi, e che non è stato possibile contattare con un secondo passaggio, riceveranno un avviso di mancata consegna con il numero 06/32092110 e l’indirizzo email servizioabclatina@sedensrl.it da contattare per fissare un nuovo appuntamento.

Per ritirare direttamente il kit, invece, è operativo un punto distributivo in Largo Cavalli negli orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:00 e dal venerdì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Si ricorda che con le attrezzature, gli utenti ricevono anche il calendario con le informazioni relative al servizio e ai giorni di esposizione.

Per un corretto conferimento dei rifiuti è disponibile l’app Junker che legge i codici a barre dei materiali e indica come conferirli. L’app, realizzata in multilingue, presenta anche informazioni sui Centri di raccolta di via Massaro e di via Bassianese. Operative, a cadenza settimanale, anche le Isole ecologiche itineranti il cui calendario è scaricabile dal sito www.abclatina.it