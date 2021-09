Droga in casa, 28enne arrestato. Denunciato un amico

Nella serata di martedì, a San Felice Circeo, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne originario di Sezze.

In particolare, durante una perquisizione domiciliare effettuata dopo un controllo su strada è stato trovato in possesso di 33.5 grammi di cocaina, 3.8 grammi di hashish, 10.7 grammi di mannite, materiale per il confezionamento delle dosi e 710 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.





Nel medesimo contesto investigativo, i militari dell’Arma hanno proceduto alla denuncia di un 21enne di Sabaudia, al momento del controllo su strada in compagnia del 28enne: è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette contenente 3 dosi di cocaina pari a 1.5 grammi, 3.6 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana.