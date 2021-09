Cinema e teatri, Regione Lazio propone aumento all’80% della capienza

“In sede di conferenza delle Regioni abbiamo proposto l’aumento all’80% della capienza delle sale di cinema e teatri come condizione di partenza per arrivare gradualmente al 100% qualora la situazione epidemiologica lo consenta”. Così Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione in rappresentanza della Regione Lazio alla seduta di oggi della Conferenza delle Regioni.

“Crediamo che la massiccia campagna di vaccinazione in atto, l’utilizzo del green pass e il rispetto delle regole Covid costituiscano delle idonee condizioni di sicurezza per l’estensione della capienza. Se da una parte la salute è la prima e fondamentale delle nostre preoccupazioni, dall’altra crediamo sia arrivato il momento di tornare a dare spazio a eventi culturali e momenti di socialità, elementi centrali per la vita delle persone e per l’economia del settore. Le nostre valutazioni sono state condivise anche dalle altre regioni; ora naturalmente si attende il parere del CTS”.