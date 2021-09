‘Percorsi democratici’, il programma di webinar a cura dell’ass.ne Polygonal di Cori

L'associazione, in occasione della raccolta firme per l’indizione dei referendum su caccia, giustizia ed eutanasia legale ha stilato un calendario di webinar per offrire a tutti gli interessati un servizio utile per approfondire i vari quesiti e conoscere le procedure per sostenerli con la propria firma

Entrano nel vivo i Percorsi Democratici dell’Associazione di Promozione Sociale Polygonal, realtà operante sul territorio di Cori e focalizzata sull’educazione digitale per il cambiamento sociale.

In occasione della raccolta firme per l’indizione dei referendum su caccia, giustizia ed eutanasia legale, l’APS ha stilato un calendario di webinar per offrire a tutti gli interessati un servizio utile per approfondire i vari quesiti e conoscere le procedure per sostenerli con la propria firma. Le iniziative vanno in onda sui canali Facebook e Youtube dell’APS Polygonal, dell’Associazione Rete Sociale e del Comitato Civico Cori.





Inizialmente, il calendario prevedeva solo tre appuntamenti. Nel corso del tempo l’offerta si è ampliata, raggiungendo il numero definitivo di cinque iniziative, grazie anche all’emergere della raccolta firme per il referendum sulla legalizzazione della Cannabis.

Il primo appuntamento si è svolto il 13 settembre e ha trattato il referendum sull’Eutanasia legale, con la partecipazione di Viviana Isernia, dell’Associazione Luca Coscioni. I prossimi incontri si svolgeranno nelle seguenti date:

23 settembre, ore 18:00: il referendum sull’abolizione della caccia (con Zanforlini David, del Comitato Sì, aboliamo la caccia);

24 settembre, ore 18:00: il referendum sulla legalizzazione della cannabis (con La Barbera Luca, di Possibile);

27 settembre, ore 18:00: il referendum Giustizia giusta (con Sabatino Gianmatteo, Ricercatore).

Trattandosi inoltre della prima stagione referendaria nella quale è possibile firmare anche digitalmente, l’Associazione di Promozione Sociale Polygonal ha inserito, come webinar di chiusura, un incontro con David Tozzo (Responsabile nazionale Innovazione e Democrazia Digitale, di Articolo 1) per approfondire un tema sempre più attuale: Democrazia e digitale. L’appuntamento è per il 30 settembre, alle ore 18:00.