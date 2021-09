Nuovo innesto per la Benacquista Latina, ingaggiato il play Gabriele Spizzichini

“La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con il giocatore Gabriele Spizzichini, che dal pomeriggio di martedì 21 settembre si è unito alla squadra per prendere parte al suo primo allenamento in maglia nerazzurra”.

“Spizzichini, playmaker/guardia classe 1992, 84 kg per 196 cm di altezza arriva a Latina per dare consistenza al roster, anche in considerazione dell’infortunio occorso a Paulius Dambrauskas, che non potrà sicuramente far parte delle rotazioni della Benacquista per i primi incontri della regular season in partenza il prossimo 3 ottobre.

Gabriele è reduce da due stagioni in Sicilia, dove ha vestito la maglia di Trapani in Serie A2, categoria che l’atleta romano conosce molto bene, avendo militato precedentemente anche con Tortona e Scafati, per citarne alcune, oltre all’esperienza vissuta da giovanissimo nella massima serie con la blasonata Virtus Bologna. Non ha mai giocato insieme a nessuno dei suoi nuovi compagni di squadra, ma li ha conosciuti tutti come avversari, ed è proprio da avversario che in tante occasioni ha calcato il parquet del PalaBianchini che oggi, invece, lo accoglie diventando la sua nuova “casa cestistica”.

La carriera – Gabriele è nato a Roma il 16 dicembre 1992, è un playmaker eclettico capace di cambiare ruolo in qualsiasi momento in caso di necessità. Alto 195 cm, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della pallacanestro prima con il Basket Roma e poi con la Virtus Bologna, società con la quale ha esordito giovanissimo in serie A ed ha disputato le stagioni 2009/2010 e 2010/2011. La sua definitiva consacrazione arriva con la maglia della Virtus Siena in Divisione Nazionale A (stagione 2011/2012), che conclude con 9.5 punti, 4.6 rimbalzi e 2 assist di media a partita. Sempre in Divisione Nazionale A gioca le successive due stagioni, tra le fila della Pallacanestro Ferrara 2011, chiudendole con ottime medie. Nel primo anno fa registrare 8.4 punti, 3.5 rimbalzi e 1.2 assist; nel secondo 8.2 punti, 4 rimbalzi e 1.8 assist. La stagione 2014/2015 lo vede protagonista della prima stagione di serie A2 Gold dove, con la maglia di Barcellona, si consacra come un grande talento e chiude la stagione con 6.1 punti, 3.4 rimbalzi e 2 assist di media a gara. Il legame che si crea con coach Perdichizzi è tale da permettergli di essere un’importante pedina della sua nuova società (Givova Scafati) nella stagione 2015/2016: 6.1 punti, 3.4 rimbalzi e 2.6 assist di media. Con Scafati conquista la Coppa Italia di categoria chiudendo la stagione in gara cinque di semifinale play-off contro la Leonessa Brescia. La Coppa Italia la riconquista anche un anno più tardi (2016/2017) con la maglia della Virtus Bologna contribuendo attivamente anche alla vittoria del campionato di serie A2 e al conseguente salto in massima serie delle V nere: 5 punti, 2.6 rimbalzi e 2 assist di media le sue cifre. Nella stagione 2017/18 è ritornato alla Givova Scafati dove, dopo aver chiuso al 2º posto il campionato di Serie A2 Girone Ovest, con 9.2 punti, 4.2 rimbalzi e 3.9 assist di media, ha visto concludersi al primo turno playoff contro la Bondi Ferrara il suo percorso nella post season. Nella stagione 2018/19 è stato scelto dal Derthona Basket per guidare la squadra piemontese a una stagione di vertice, ma le cose non sono andate benissimo, complice anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dal parquet per diverso tempo: 23 presenze in campionato, 6,5 punti, 4 rimbalzi e 2 assist di media. Nelle ultime due stagioni Spizzichini si è trasferito da nord a sud, vestendo la maglia della siciliana Trapani con la quale nella stagione 2020/21 ha anche conquistato l’accesso ai play-off. Esperienza terminata a gara 4 del primo turno quando i siciliani si sono arresi nel finale alla formazione di Udine. Dal 21 settembre 2021 Gabriele Spizzichini entra a far parte del team della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

A Gabriele va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina“.