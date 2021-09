‘La Forza delle Donne’, tutto pronto per la 3a edizione dell’evento benefico

L'evento per la raccolta fondi a favore dei progetti della A.N.D.O.S. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno Comitato di Fondi è in programma sabato 25 settembre presso la Tenuta Vento di Mare al Salto di Fondi

E’ tutto pronto per la 3a edizione de “LA FORZA DELLE DONNE – IO NON HO PAURA!” l’evento più atteso di questa estate pontina, in programma sabato 25 settembre presso la Tenuta Vento di Mare al Salto di Fondi.

Ideato e organizzato da Anna Rita Esteso della Red Carpet Models & Special Events, in collaborazione con Luigi Dubbioso e Raffaele Nardo proprietari della Tenuta Vento di Mare, splendida location della manifestazione.





Come ormai da due anni, ‘La forze delle donne – io non ho paura’ è un vero e proprio spettacolo, per la raccolta fondi a favore dei progetti della A.N.D.O.S. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno Comitato di Fondi, che promuove nella provincia di Latina, iniziative di aiuto, per tutte le donne che stanno combattendo contro questa patologia, in particolare offrendo supporto psicologico e aiutandole in un percorso di riabilitazione, per ritrovare la propria femminilità ed eleganza.

Un format vincente moda, spettacolo e solidarietà, che ha visto nelle prime due edizioni il sold out della vendita degli inviti con donazione il cui ricavato viene interamente devoluto all’Associazione.

A condurre lo spettacolo la bellissima e dolcissima Matilde Brandi, reduce dal suo personale successo nell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. In passerella vedremo le creazioni di Bellavita Style giovane brand street style fondato da Stefano e Mario Guglielmo, specializzato nella realizzazione di t-shirt di autore, Martina Fusco, influencer e showgirl, oggi imprenditrice di moda con la sua linea Moda Mare M12, per il Fashion Designer Luigi Dubbioso, tre nuovi abiti da Gran Sera dedicati alla Baronessa di Fondi Giulia Gonzaga, la più bella donna del 500. Il momento clou della serata vedrà sfilare le donne combattenti “modelle per un giorno”, vestite da Janvier, una delle attività storiche della provincia di Latina, che da 40 anni veste le spose e le cerimonie più importanti, con boutique a Formia e Napoli.

Per lo spettacolo, l’esibizione di artisti di fama internazionale come Tania Tuccinardi, cantante e attrice, protagonista nel ruolo di Esmeralda nell’opera musicale campione d’incassi a livello mondiale “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante. Un altro momento di spettacolo, sarà l’esibizione di Mauro Barreras, maestro di fama internazionale di tango argentino, che insieme alla bellissima Ambra De Angelis, ballerina professionista, coinvolgerà il pubblico con coreografie cariche di eleganza e sensualità.

Seguirà la cena a buffet per tutti gli invitati.

Per partecipare alla serata si può acquistare l’invito con donazione al prezzo di Euro 25,00 (spettacolo + cena a buffet) prenotandolo ai numeri 393 9743373 – 0771537316.