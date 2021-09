Incendi a Latina, paura per le case nei pressi di via Isonzo

Ci sono volute delle ore per avere la meglio sulle fiamme che questo pomeriggio hanno attanagliato il centro di Latina, nei pressi di via Isonzo.

Per domare l’incendio sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, gli uomini della Protezione Civile, la Polizia Locale e le forze dell’ordine.

Le fiamme, pare siano partite da terreni incolti e hanno raggiunti in alcuni punti il bordo strada. La paura principale è stata per le case poco distanti e minacciate dal fuoco sospinto dal vento.

Su quanto accaduto è intervenuto anche il sindaco di Latina Damiano Coletta che sui social ha così commentato:

Restiamo in attesa dei riscontri degli investigatori sulla natura dell’incendio che non si esclude possa essere di matrice dolosa. Se così fosse, ci troveremmo di fronte a una vera e propria azione criminale che ha messo in pericolo l’incolumità di tante concittadine e concittadini e che va condannata senza se e senza ma.”