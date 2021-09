Formia, il teatro Remigio Paone torna al Comune

Nella giornata di lunedì 20 settembre, presso la Sede Comunale, il Commissario

Straordinario, Silvana Tizzano, per il Comune di Formia, ed Fabio Belini,

nella qualità di Presidente dell’Asp – Istituti Riuniti del Lazio (ex Ipab), hanno sottoscritto

la convenzione per l’utilizzo del Teatro Remigio Paone e per la successiva cessione al Comune di Formia dell’immobile.

È solo l’ultimo atto della delibera n.75 del 31 agosto scorso con cui il Commissario Straordinario di Formia procedeva approvare lo schema di convenzione poi sottoscritto proprio il 20 settembre.





“A seguito della intervenuta firma – si legge nella nota a firma del commissario Tizzano – la città di Formia e la sua comunità potranno finalmente contare su di uno spazio culturale di grande pregio ed importanza, sin d’ora assicurato alla piena disponibilità del Comune, ed implementare, in tal modo, il già notevole patrimonio di bellezze ed attrattive di questo territorio.”