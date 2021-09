Al via da domani il ciclo di conferenze sugli scavi al Tempio di Giove Anxur

“Avrà inizio domani, giovedì 23 settembre, alle ore 17.30, il ciclo di conferenze e visite guidate agli scavi in corso presso l’area archeologica del Tempio di Giove Anxur, condotti dall’Università Ludwig-Maximilians-Universität München in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna organizzato dall’assessorato alla Cultura e dal Polo Museale di Terracina”.

Ad annunciarlo è l’ufficio stampa del Comune di Terracina.





“Quella del 2021 è la terza campagna di scavi condotta da questi atenei nell’area archeologica – fanno sapere dal Comune – campagna guidata dal dott. Paul Scheding, dalla dott.ssa Francesca Diosono, dalla dott.ssa Miriam Knechtel dell’Università bavarese e dal dott. Enrico Cirelli dell’Università di Bologna.

L’assessore alla Cultura Barbara Cerilli sottolinea “l’occasione che gli studiosi protagonisti degli scavi stanno dando a tutti di essere aggiornati sulle scoperte che questi interventi stanno portando alla luce. Non è così comune che questi aggiornamenti avvengano praticamente in tempo reale, a testimonianza del grande interesse che questi scavi stanno suscitando nella comunità scientifica internazionale”.

La dottoressa Ilaria Bruni, direttrice del Polo Museale di Terracina, evidenzia che “con i colleghi delle università coinvolte, abbiamo pensato di fare un piccolo ‘riassunto delle puntate precedenti’ sugli scavi della campagne 2019 e 2020 e di farci raccontare dagli studiosi impegnati quali siano i temi di ricerca su cui stanno concentrando i loro studi in questo momento, che spaziano dalla metodologia di scavo e analisi dei reperti, all’archeologia romana a quella greca, all’etruscologia”.

Le conferenze si terranno per tre giovedì consecutivi, a partire appunto da domani 23 settembre, alle ore 17,30 presso la Sala Conferenze ex Giudice di Pace (Ex-Tribunale, via Appia Nuova). A causa delle norme anticovid i posti disponibili sono ridotti a 50. La partecipazione è libera e gratuita ed è consigliabile la prenotazione.

Alle conferenze sono abbinate visite ai diversi saggi aperti, con la guida degli stessi archeologi. Il costo delle visite è quello del biglietto d’ingresso all’area e si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Martedì 21 settembre, h 11:00

Venerdì 24 settembre, h 11:00

Martedì 28 settembre, h 11:00

Venerdì 1 ottobre, h 11:00

Venerdì 8 ottobre, h 11:00

Venerdì 8 ottobre, h 18:00

Anche per le visite si consiglia la prenotazione. Per tutti gli eventi è necessario essere muniti di Green Pass e indossare la mascherina.

Info e prenotazioni: 0773.707777-778