‘Michelangelo Caravaggio pittore’: domenica a Cori la presentazione del romanzo

“Un appuntamento da non perdere quello di domenica 26 settembre alle ore 17.00 nel chiostro di Sant’Oliva a Cori, l’ultimo dei tre incontri con l’autore organizzati per questo mese: Giancarlo Loffarelli presenta il suo libro ‘MICHELANGELO CARAVAGGIO PITTORE’, pubblicato da Porto Seguro Editore. Interverrà l’assessore alla Cultura del Comune di Cori, Paolo Fantini”.

A darne notizia è l’ufficio stampa del Comune di Cori.





“Cinque anni di studio, dal 2014 al 2018, sui documenti e sulle opere. Nove mesi di scrittura del testo, da gennaio a settembre 2019. Poi la pandemia – racconta Giancarlo Loffarelli – quindi finalmente la pubblicazione per i tipi di Porto Seguro Editore, una giovane e dinamica casa editrice di Firenze”.

MICHELANGELO CARAVAGGIO PITTORE è un romanzo monumentale che vuole ripercorrere, senza alcun intento di cronaca, la straordinaria vita del pittore. Con stile ruvido e grandioso, Giancarlo Loffarelli immortala l’uomo e artista, circondato dalle persone che frequenta, gli ecclesiastici che lo protessero, le prostitute che gli fecero da modelle e le losche figure con cui spesso si scontra. Egli si muove lungo le strade e le piazze incrociando figure che, come lui, lasceranno un largo segno nella cultura occidentale, da Galileo Galilei a Giordano Bruno, da Scipione Borghese a Claudio Monteverdi. Un libro imprendibile e appassionante che trascinerà il lettore in una storia incredibile, sorprendente, che ben rende merito alla grandezza del pittore.

Giancarlo Loffarelli è scrittore e regista. Per il teatro ha scritto testi che hanno ricevuto un largo consenso di pubblico e di critica, sono stati premiati in diversi concorsi di drammaturgia, rappresentati in Italia e tradotti in diverse lingue. Ha pubblicato i romanzi: Lo scrigno (2005), C’è del muschio in Terza A (2014), Mezzi fucili (2017). Con Porto Seguro Editore pubblica per la prima volta Michelangelo Caravaggio pittore, nel 2021″.