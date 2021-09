Incendio doloso su via Migliara 53, ancora potature date alle fiamme

Ancora un incendio doloso per disfarsi si sfalci e potature. Le fiamme sono divampate su via Migliara 53 accanto ad un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali e i volontari Anc che hanno avviato le operazioni di spegnimento. Il fuoco era arrivato proprio a ridosso della casa attecchendo anche su alcune piante di eucaliptus.

L’equipaggio dei volontari Anc composto dal coordinatore Enzo Cestra e dal volontario Antonio Piccolo è poi rimasto sul posto per le operazioni di bonifica. Come constatato dai volontari ignoti avevano appiccato il fuoco a mucchi si sfalci scaricati in un canale a ridosso della Migliara 53.