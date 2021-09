Due giorni per l’incontro tra aziende e chi cerca lavoro

Mercoledì 22 e giovedì 23 settembre, presso il centro Porta Futuro della Regione Lazio a palazzo Villa Pamphilj di Valmontone – piazza Umberto Pilozzi – si tengono due giorni dedicati all’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. L’iniziativa è stata organizzata dalla Regione con DiSCo e Porta Futuro Lazio.

“Saranno presenti oltre 50 aziende per la ricerca di 350 posizioni lavorative, dal settore turistico all’immobiliare ai servizi”, dicono dalla Pisana.





Per candidarsi ai colloqui è necessario preventivamente inviare la propria richiesta come riportato nel seguente link: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/news/la-seconda-edizione-del-job-day-passepartout.aspx.

Per Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio: “Iniziative come questa, che periodicamente organizziamo presso le sedi di porta Futuro e dei Centri per l’impiego Spazio Lavoro, sono ulteriori occasioni utili e concrete per l’incontro tra chi cerca lavoro e le aziende. Altre iniziative sono allo studio per specifici settori produttivi e per coinvolgere tutti i territori”.