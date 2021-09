Il tanfo si sente bene fin sopra il piazzale, un peccato per una delle passeggiate più belle sul territorio di Sabaudia. Da giorni sul pontile del Belvedere, interdetto ma comunque frequentatissimo soprattutto di notte, c’è una carcassa di nutria ormai in avanzato stato di decomposizione.

Difficile non notarla tuttavia non è stata rimossa ed il risultato è che al momento è difficile sostare anche sulle panchine soprattutto in presenza anche di un leggero vento.