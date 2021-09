Arriva nel capoluogo pontino mercoledì 22 settembre alle 19,30 presso l’enoteca Mocafè arriva Stefania Craxi.

Come spiegato in una nota di Forza Italia Giovani che si sta spendendo per le elezioni comunali a Latina al fianco del candidato sindaco Vincenzo Zaccheo, all’evento ci sarà oltre al coordinatore regionale del partito di Berlusconi Claudio Fazzone, anche la figlia di Bettino Craxi, Stefania.