Elezioni a Latina, arriva il ministro Orlando a sostegno del sindaco Coletta

Il sindaco uscente Damiano Coletta che è in campo per tentare la rielezione alle elezioni del prossimo 3-4 ottobre oggi avrà proprio a Latina un ospite di spessore.

Arriva nel capoluogo pontino l’ex vice segretario del Pd e ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando.





Una presenza che lo stesso Coletta dice di aver chiesto tempo addietro per parlare soprattutto di posti di lavoro in un periodo storico così particolare, ma in molti a ragione hanno sottolineato la presenza del ministro del Governo Draghi come un big del centrosinistra a sostegno della candidatura del sindaco uscente Coletta.

L’incontro si terrà alle 17 di quest’oggi in Piazza del Quadrato.