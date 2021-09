Basket, Benacquista Latina vince e convince 95-79

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato l’ultima sfida della fase di qualificazione ospitando al PalaBianchini la Stella Azzurra Roma. Per i nerazzurri le rotazioni sono state ridotte per via delle assenze di Dambrauskas, infortunato, e Passera, rimasto fermo per una indisposizione, ma hanno giocato una partita intensa, mostrando in diverse occasioni un bel gioco di squadra e una buona circolazione di palla. Il successo conquistato con il risultato di 95-79 al termine di una sfida ben gestita, contro un avversario molto fisico, è stato ampiamente meritato, ma non sufficiente a ottenere la qualificazione alle Final Eight, come miglior seconda. Gli uomini guidati da Coach Gramenzi dopo un giorno di riposo, torneranno ad allenarsi martedì in vista delle ulteriori due settimane di preparazione, prima dell’inizio della regular season, domenica 3 ottobre.