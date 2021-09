Stadio Parisio, avviata la proceduta per le associazioni interessate

E’ stato stabilito nei giorni scorsi con una delibera commissariale, di attivare le procedure necessarie all’individuazione e selezione delle associazioni e società sportive interessate nell’anno sportivo 2021-2022 all’utilizzo dell’impianto denominato “Stadio Comunale W. Parisio” per il 50% del monte orario disponibile.

Nell’atto viene evidenziata “l’esigenza di definire criteri oggettivi e predeterminati che indirizzino gli uffici nell’attività di individuazione e selezione delle associazioni e società interessate all’utilizzo dello stadio comunale “W. Parisio” per il 50% del monte orario concorrendo a una equa distribuzione degli spazi orari secondo parametri volti alla valorizzazione del merito sportivo e dell1ncidenza sociale dei progetti”.





Quindi sono stati individuati una serie di parametri fondamentali per l’utilizzo:

◦ organizzazione: esame quantitativo e qualitativo dell’attività agonistica svolta dall’operatore;

◦ radicamento sul territorio: valutazione del numero degli iscritti, con attenzione specifica rivolta al settore giovanile;

• esperienza nel settore oggetto di intervento;

• qualità dello staff tecnico: valutazione sul numero di istruttori in possesso di laurea in scienze motorie e/o attestati e brevetti rilasciati da Federazioni o Enti di promozione sportiva;

• attività di rilevanza sociale: valutazione delle iniziative e attività realizzate a beneficio degli utenti in

condizioni di fragilità sociale (anziani, diversamente abili, persone in condizioni di disagio sociale beneficiarie di interventi volti all’integrazione attraverso lo sport)

Una volta valutate le proposte si procederà quindi all’assegnazione degli spazi.