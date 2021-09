Gaeta, la palestra dell’istituto Fermi finalmente disponibile

“Mantenuti gli impegni della Provincia di Latina nei confronti dell’Istituto superiore Fermi di Gaeta. Lo scorso 9 settembre l’ente di via Costa ha inviato alla dirigenza scolastica una nota con cui comunica che è possibile utilizzare la palestra per finalità legate all’utenza scolastica. Finalmente concluso l’iter che permette ora agli studenti di utilizzare la tensostruttura adiacente la sede di Calegna del Fermi, nel plesso dell’Istituto tecnico economico. Ringrazio il presidente Carlo Medici per aver seguito con premura l’iter che oggi consente ai nostri ragazzi di utilizzare la palestra”. A parlare è il consigliere provinciale Luigi Coscione.

Terminati dunque i disagi per la comunità del Fermi, in particolare per gli alunni e i docenti della sede Ite di Calegna, costretti a trasferirsi con una navetta presso la sede centrale di piazza Trieste per svolgere la normale attività sportiva, parte integrante del programma scolastico.





“Si comunica che sono state terminate le attività ricognitive effettuate per l’immobile in questione. Pertanto nelle more del perfezionamento dell’istanza antincendio, che ha già ricevuto il prescritto parere dei vigili del fuoco è facoltà della dirigenza utilizzare la palestra per finalità legate esclusivamente all’utenza scolastica”. Questo quanto riporta la nota della Provincia.