Danni per il maltempo, scuola chiusa fino al primo ottobre

Danni provocati dal maltempo, scuola chiusa fino al primo ottobre. E’ quanto disposto con una ordinanza del sindaco dallo scorso 17 settembre per ciò che riguarda la Scuola dell’Infanzia “Angelita” di Tremensuoli.

Come si evince dal provvedimento del sindaco Stefanelli “la scuola dovrà essere chiusa sino al 01/10/2021, per consentire la fine dei lavori di ristrutturazione e la riparazione dei danni causati dal cattivo tempo” in relazione appunto alla giornata dello scorso 17 settembre. Sospese quindi le lezioni in presenza.