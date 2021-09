Covid nel Lazio, l’assessore alla Sanità: “Deciso calo dei positivi, effetto vaccini”

“Oggi nel Lazio su 7.344 tamponi molecolari e 6.468 tamponi antigenici, per un totale di 13.812 tamponi, si registrano 277 nuovi casi positivi (-99) e sono -46 rispetto a domenica 12 settembre. Sono 2 i decessi (=), 426 i ricoverati (-3), 58 le terapie intensive (=) e 326 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 2%. I casi a Roma città sono a quota 144. Deciso calo dei casi positivi sia su base giornaliera che su base settimanale, effetto vaccini“. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Campagna vaccinale: “Superate le 8,1 milioni di somministrazioni complessive”, continua l’assessore. “L’86% degli adulti della regione hanno completato l’iter della vaccinazione. Lazio tra le prime Regioni in Europa per la copertura vaccinale completa”.





Terza dose di richiamo: “Da domani in maniera massiva in tutte le aziende destinate a trapiantati, dializzati e immunodepressi. Nel Lazio sono circa 65mila i soggetti interessati in questa fase ai richiami”.

GLI ULTIMI NUMERI SUI CONTAGI, AREA PER AREA

Asl Roma 1: 45 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso.

Asl Roma 2: 82 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 3: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: 33 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: 35 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nelle province si registrano 51 nuovi casi:

Asl di Frosinone: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso.

Asl di Viterbo: si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.