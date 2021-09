Spigno, lavori stradali: possibili disagi da lunedì

Lo rende noto il Comune di Spigno Saturnia che spiega ciò che prevede l’ordinanza dirigenziale n.45 dello scorso 14 settembre. Nello specifico si prevedono da lunedì 20 settembre i lavori di bitumazione con interdizione al traffico di Via Fosse, Via Aracoeli e parte di Via Capodacqua (in prossimità dell’incrocio con Via Aracoeli e Via Vespo).

L’interdizione al traffico chiama in causa anche il servizio di trasporto scolastico. Infatti, pur utilizzando dei percorsi alternativi ove possibile, questo potrebbe subire dei cambiamenti. Proprio per tale motivo dal Comune si consiglia di prendere direttamente contatto con l’azienda che eroga il servizio.