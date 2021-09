Latina Basket, la Benacquista di nuovo in campo per le qualificazioni di Supercoppa

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta ad affrontare il terzo impegno di Supercoppa consecutivo nell’arco di 9 giorni. Dopo aver

esordito in trasferta sul campo dell’Eurobasket Roma e aver conquistato un meritato successo, seppur in formazione ridotta per le assenze di Mouaha e Veronesi, nel turno infrasettimanale disputato al PalaBianchini, i nerazzurri hanno ricevuto la corazzata Scafati, affrontandola senza l’importante contributo di Paulius Dambrauskas. Il giocatore lituano, che si è infortunato al piede destro durante uno degli ultimi allenamenti precedenti il match con la compagine campana, è stato sottoposto a ulteriori esami diagnostici, dai quali è emerso che dovrà rimanere fermo per 3/4 settimane.





Anche la sfida in programma domenica 19 settembre, nuovamente tra le mura amiche del palazzetto di via dei Mille, vedrà, quindi, la formazione pontina scendere sul parquet con le rotazioni ridotte. La palla a due fissata alle ore 18:30 con la Stella Azzurra Roma darà il via all‘ultimo incontro valevole per la qualificazione alle Final Eight di Supercoppa 2021 di Serie A2, che andrà in scena a Lignano Sabbia d’oro dal 24 al 26 settembre. Per il club latinense, come per diverse squadre degli altri gironi di qualificazione, è ancora aperta la possibilità di accedere alla fase finale come “miglior seconda“, ovviamente dipende non soltanto dall’esito del match della Benacquista, ma anche da risultati provenienti da altri campi.

Indipendentemente dai due precedenti risultati e dall’esito della sfida con la Stella Azzurra, per gli uomini di coach Gramenzi queste partite ufficiali sono molto importanti per aumentare la conoscenza in campo e la fluidità del gioco di squadra, anche se l’assenza di Dambrauskas non consentirà di poter testare la squadra al completo. Il playmaker della Benacquista è un elemento di grande valore all’interno del gruppo, ha grande esperienza e la sua visione di gioco, unita alle indiscusse capacità, saranno di grandissimo aiuto alla crescita dell’intera squadra.

I biglietti per assistere alla partita con la Stella Azzurra sono in vendita online sul sito Vivaticket e presso tutti i punti vendita abilitati. Si ricorda che per accedere al palazzetto sarà necessario esibire il Green Pass (non necessario soltanto per i minori di anni 12) e rispettare tutte le norme stabilite dai protocolli anti-Covid (indossare la mascherina, igienizzare le mani, mantenere la distanza).