Formia, archiviato il primo confronto tra i candidati a sindaco

Buona la prima nel confronto formiano organizzato dall’Azione Cattolica delle parrocchie della città e che ha visto partecipare i cinque candidati alla carica di sindaco della città (in ordine di come erano seduti per sorteggio) Gianfranco Conte, Amato La Mura, Gianluca Taddeo, Luca Magliozzi e Paola Villa.

Il meteo ha provato a mettere i bastoni tra le ruote agli organizzatori, considerando che l’evento era previsto all’aperto ma poi si è dovuto ripiegare per l’interno della chiesa di San Giovanni.





Alla fine, dopo circa un’ora e mezza di dibattito, difficile capire o immaginare se effettivamente si sia spostato qualche voto. Dopo tutto, come ha precisato più volte anche il moderatore Pino Casale non si trattava di un talk show bensì di un’opportunità per i candidati di esprimere le proprie idee e la propria visione della città ai presenti e a coloro che hanno avuto la possibilità di seguire il dibattito tramite la diretta social.

Diversi i temi affrontati nel corso del confronto: dalle politiche giovanili a quelle scolastiche passando per la cultura, il patrimonio culturale, l’attenzione agli ultimi e le problematiche legate alla ludopatia.

Ovviamente sono emerse differenze di approccio sui singoli temi al pari di come si è provata ad innescare qualche polemica tra chi negli ultimi anni ha seduto tra i banchi avversi della maggioranza e dell’opposizione consiliare. Polemiche, però, che sono cadute nel vuoto. Nessun candidato, infatti, ha risposto direttamente ad uno dei suoi colleghi in interventi successivi, a dimostrazione che il messaggio informativo lanciato dagli organizzatori e ribadito dalla presidente diocesana dell’Azione Cattolica Paolina Valeriano e dal vicario della forania di Formia don Alfredo Micalusi è stato compreso da chi è pronto alla sfida elettorale del prossimo 3-4 ottobre.

Il secondo tempo di questi confronti organizzati dall’Azione Cattolica delle parrocchie di Formia avrà luogo il prossimo 24 settembre presso il Villaggio don Bosco. Al centro del prossimo incontro, che sarà moderato dal giornalista Simone Nardone, le tematiche di viabilità, commercio, turismo, lavoro e ambiente.