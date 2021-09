All’I.C. Garibaldi di Vallelata distribuite le borracce per il progetto ‘Giornate Green’

“Ieri mattina il Sindaco di Aprilia Antonio Terra insieme all’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianluca Fanucci e all’Assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, hanno preso parte ad un piccolo evento organizzato dall’Istituto Comprensivo Menotti Garibaldi, all’interno del plesso di Vallelata per la consegna delle borracce agli studenti della scuola”.

A darne notizia è l’ufficio comunicazione del Comune di Aprilia.





“L’evento si inserisce all’interno del progetto plastic free dal titolo “Giornate Green” finanziato dalla Regione Lazio. Accanto ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, erano presenti ieri mattina anche la dirigente scolastica prof.ssa Giuseppina Forgione e Paolo Giannella della società AcquaLogic che insieme alla SOFI Costruzioni ha provveduto all’installazione di fontanelle erogatrici di acqua e alla fornitura delle borracce.

Il progetto “Giornate Green” proposto dall’istituto scolastico ha previsto infatti la realizzazione di soluzioni efficaci e condivise per la riduzione e /o l’eliminazione dei rifiuti di plastica monouso, l’attivazione di azioni a supporto della attuazione del Green Public Procurement, in sinergia con il territorio e la promozione di attività formative rivolte agli studenti sul consumo consapevole e sulla sostenibilità ambientale.

L’idea progettuale è nata dalla volontà di ripristinare le fontanelle erogatrici di acqua presenti nel plesso centrale, in disuso da anni. Ha previsto l’istallazione di nuove fontanelle erogatrici di acqua nei plessi serviti dall’acquedotto (plesso Garibaldi e plesso Vallelata) e l’acquisto e la distribuzione di borracce in alluminio alimentare da regalare agli alunni dell’IC “Garibaldi” ed al personale scolastico ed ATA.

Uno degli obiettivi formativi dell’IC “Garibaldi” è quello di promuovere negli alunni una cultura ecologica mirata al rispetto dell’ambiente e della sostenibilità ambientale. Sono state quindi previste, all’interno del progetto “Giornate Green”, delle lezioni rivolte agli studenti sulle tematiche ambientaliste e sulla riduzione dei rifiuti.

“Sono molto felice di aver potuto assistere alla consegna delle prime borracce per gli studenti della Garibaldi – ha commentato il Sindaco Antonio Terra – mi complimento con la dirigenza scolastica e con il personale dell’istituto per questo progetto, che aiuta anche il Comune (e in generale tutta la Città) a ridurre l’uso della plastica e a diffondere una sempre maggiore attenzione all’ambiente e all’uso consapevole delle risorse di cui disponiamo”.