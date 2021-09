Al Circeo domani arriva lo “Sport City Day”

Il 19 settembre, San Felice Circeo parteciperà allo “Sport City Day”, appuntamento dedicato all’attività fisica all’aperto organizzato dalla Fondazione Sport City. L’evento ha l’obiettivo di rilanciare l’importanza sociale dello sport e delle aree verdi per la sua promozione, un ruolo strategico emerso prepotentemente durante la pandemia.

La prima giornata nazionale dello sport outdoor toccherà tutta la penisola, coinvolgendo 19 città, dove si terranno una serie di dimostrazioni con collegamenti live da: Roma, Cagliari, Palermo, Venezia, San Felice Circeo, Milano, Bari, Firenze, Milazzo, Catania, Bitonto, Castelbuono, Cuneo, Castel Di Sangro, Imola, Lucca, Prato, Reggio Calabria e Torino.





A San Felice Circeo, ci sarà una dimostrazione di trail, organizzata in collaborazione con l’Atletica Sabaudia, in programma la mattina di domenica sull’acropoli, con partenza dal belvedere delle Crocette.

“Il Circeo – spiega Felice Capponi, assessore comunale allo Sport – si presta naturalmente all’attività all’aria aperta – pesca sportiva, nuoto, vela, corsa, mountain bike, ciclismo, rugby in carrozzina, beach volley per citarne alcuni – discipline che si possono praticare durante tutto l’anno. La pandemia ci ha costretti a rinunciare a importanti e attesi appuntamenti come la “Circeo Run” e la maratona “Maga Circe” che, negli anni scorsi, hanno registrato migliaia di partecipazioni e il cui ritorno attendiamo con impazienza. Dopo la tappa estiva dell’ICS Beach Volley Tour, lo Sport City Day rappresenta un altro passo verso il ritorno alla normalità e l’anticamera della Spartan Race che approderà a San Felice a fine novembre.”

“Il Circeo – commenta Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sport City – è l’esempio perfetto di location dove praticare sport all’aperto e di gestione virtuosa di eventi in periodo di pandemia, un luogo di grande fascino che coniuga mare e montagna, acqua e terra, storia e mito, la destinazione ideale per chi cerca nuove location per fare sport.”

Lo Sport City Day è promosso dalla Fondazione Sport City in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con il patrocinio di CONI, CIP, Sport e Salute, Rai per il Sociale e con il contributo del’Istituto per il Credito Sportivo.