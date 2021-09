Traffico di stupefacenti, 54enne di Lenola viene arrestato

Nella mattinata di oggi, venerdì 17 settembre, i carabinieri del Comando Stazione di Lenola hanno tratto in arresto un 54enne del luogo, già sottoposto alla detenzione domiciliare per reati attinenti al traffico di sostanze stupefacenti, così come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola (NA).

Il suddetto è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina, dove dovrà espiare la pena di 4 anni, 4 mesi e 29 giorni di reclusione poiché condannato con sentenza definitiva dalla Suprema Corte di Cassazione.