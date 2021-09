Come nel film “Un amore tutto suo” (While You Were Sleeping) con Sandra Bullock, mentre dormivamo devono essere successe delle cose importanti!

Evidentemente ci sono già state le elezioni e abbiamo un sindaco eletto, altrimenti non si spiegherebbe la foto del prefetto che riceve uno degli ex candidati sindaco che evidentemente è stato eletto sindaco, appunto mentre noi dormivamo.





Oppure stiamo ancora dormendo e questo è un sogno?!

Non potremmo certo pensare che una carica istituzionale importante come il Prefetto possa ricevere in pompa magna, con tanto di foto istituzionale, uno dei candidati Sindaco quando ad un altro non dedica nemmeno del tempo per rispondere ad una PEC.

Ebbene, soltanto in un sogno tutto questo potrebbe essere realtà.

A Latina il mondo onirico persevera con i suoi scherzi e ci ritroviamo davanti a una lettera ( che verrà distribuita in tutte le parrocchie di Latina borghi compresi al termine delle messe di sabato e domenica) inviata da Don Gianni Toni co-firmata dei parroci di Latina nella quale si da risalto all’Autostrada Roma-Latina e al collegamento veloce tra Latina Scalo e il mare.

Due cavalli di battaglia del Centrodestra che con le sue scellerate scelte politico-amministrative ha portato la città sull’orlo del dissesto finanziario e consegnato le chiavi del comune, per ben due volte consecutive, a due commissari prefettizi.

Come se non bastasse, l’ex sindaco commissariato grazie alla medesima compagine politica che ora è tornata a sostenerlo (del resto il fiume di denari in arrivo dal PNRR “valgono bene una messa”) è stato persino ricevuto dal vicario foraneo e dal Presidente dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo, con tanto di foto che sa di endorsement neanche troppo velato.

Dopo questi accadimenti ci chiediamo se il Vescovo di Latina, Mons Crociata, sia a conoscenza dell’iniziativa dei suoi parroci e, in caso contrario, che iniziative pensa di porre in atto per tenere la chiesa di Latina fuori dall’agone politico delle prossime elezioni amministrative.