Come scegliere la migliore griglia per barbecue

Avete un giardino piuttosto che uno spazio esterno nella vostra abitazione? Allora senza ombra di dubbio avrete pensato almeno una volta di installare un barbecue per organizzare delle magnifiche e divertenti grigliate in compagnia degli amici piuttosto che dei parenti.

In questo senso, va detto come in commercio ci siano numerose tipologie di griglia per barbecue: anche online ci sono numerose piattaforme che provvedono alla vendita a dei prezzi vantaggiosi e offrendo una serie di informazioni molto utili per orientarsi in fase di scelta.





I tipi di griglie da barbecue

In commercio c’è la possibilità di trovare un elevato numero di tipologie di griglie da barbecue, che si differenziano in relazione alle forme e alle dimensioni. Ci sono dei modelli tondi, ma anche quadrati, così come rettangolari, di ogni tipo di dimensione.

Le tre principali tipologie di griglie da barbecue sono quella da tavolo, quella portatile e quella integrata. Nel primo caso, si tratta di griglia che fanno della compattezza il loro punto di forza e rappresentano una soluzione ideale per tutti coloro che amano trascorrere del tempo in campeggio oppure per chi vuole organizzare una bella grigliata a due.

Sul mercato troviamo anche le griglie portatili, che sono un’ottima scelta per chi è solito organizzare delle gite fuori porta oppure per chi va in vacanza più di una volta all’anno. In questo caso, si tratta di griglie che presentano medie dimensioni, che non vanno a ingombrare in maniera eccessiva e che sono decisamente pratiche da trasportare.

Le griglie integrate, infine, si caratterizzano per corrispondere alle tradizionali griglie in muratura e non dobbiamo dimenticare come presentino delle misure standard, senza dimenticare come offrono la possibilità di preparare dei cibi per un gran numero di persone.

Su quale materiale puntare

Un altro aspetto fondamentale nel momento in cui bisogna comprare una griglia da barbecue è quello relativo al materiale. La scelta, in tal senso, è molto importante, dato che va a condizionare la cottura dei vari cibi.

Tra le più diffuse tipologie di materiale troviamo la griglia per barbecue in ghisa. Si tratta del materiale maggiormente richiesto al momento: la ghisa ha il vantaggio di accumulare il calore, diffondendolo in maniera graduale in maniera costante. Ecco spiegato il motivo per cui questi modelli sono la soluzione ideale per delle ottime grill marks. Tra le principali caratteristiche delle griglie per barbecue in ghisa troviamo il fatto di essere molto delicate, oltre che richiedere una pulizia approfondita e piuttosto precisa.

Sul mercato troviamo pure le griglie per barbecue realizzate in ferro battuto con della vernice atossica. In questo caso, si tratta di modelli che hanno una durata piuttosto limitata, ma d’altro canto il vantaggio è quello di sborsare una cifra piuttosto limitata per il loro acquisto. Questo tipo di griglie per barbecue hanno comunque bisogno di una pulizia approfondita e devono essere cambiate piuttosto di frequente.

Tra le varie tipologie di griglie, troviamo anche quelle ovviamente realizzate in acciaio. Ci sono quelle create in acciaio inox cromato e quelle solamente in acciaio inox. Nel primo caso si tratta di un modello veramente apprezzato e richiesto in commercio, soprattutto per via del suo prezzo decisamente contenuto. Al contempo, va detto come abbia il difetto che la cromatura, con il passare del tempo e l’usura ha la tendenza a venir via. Quelle in acciaio inox, invece, sono le griglie per barbecue senz’altro più affidabili. Hanno diversi vantaggi: prima di tutto, il fatto di non aver bisogno di alcun tipo di manutenzione specifica, visto che c’è una grande facilità nella loro pulizia e sono resistenti all’usura. Il solo difetto è che queste griglie non sono in grado di conservare il calore e hanno un costo decisamente elevato.