Santuario della Madonna della Civita, open –day per le mamme di tutta la terra

In occasione dell’annuale festa della mamma, i passionisti della comunità di Itri, in sintonia con il santuario della Madonna della Civita, affidato alle loro cure pastorali, hanno organizzato un open-day per tutte le mamme della terra. Dodici ore di preghiera, dalle 7 del mattino alle 19, tra il convento dei passionisti, sito nella cittadina di Itri e il Santuario della Civita, che dista dal centro circa 15 Km.

“Sarà una giornata di preghiera e di sostegno -afferma padre Antonio Rungi, addetto stampa del Santuario della Civita- sia per mamme del territorio che per quelle che si sintonizzeranno sulle lunghezze d’onda di Radio Civita in Blue, la Radio diocesana, e sui vari canali, radio-televisivi e della rete internet. Una maratona tra preghiera del santo rosario, sette celebrazioni di sante messe, confessioni ed ascolto, soprattutto delle madri che sentono la necessità di un aiuto spirituale da parte dei sacerdoti. E per chi è devoto della Civita -suggerisce padre Rungi – anche un personale pellegrinaggio a piedi al Santuario per le mamme più giovani o comunque in buone condizioni di salute.

A conclusione di ogni celebrazione verrà recitata un’apposita preghiera per le mamme di tutta la Terra composta dallo stesso padre Antonio Rungi, teologo passionista, sarà consegnata una rosa benedetta.

Intanto dal 1 maggio è in svolgimento il mese mariano in onore della Madonna, con l’ausilio di un sussidio, composto da padre Rungi, dal titolo “Un mese con Maria in tempo di pandemia”, che fa registrare un’assidua partecipazione di mamme alle celebrazioni al convento dei passionisti di Itri, alle ore 7,30 del mattino e al Santuario mariano della Civita, alle ore 11 e alle ore 17. E proprio alla Madonna, Madre di Dio e Madre della Chiesa è rivolta la preghiera per tutte le mamme del mondo in questo tempo di pandemia, composta dallo stesso padre Rungi per la festa della mamma 2021.

Vergine santissima,

tu che hai assaporato la gioia di portare

nel tuo grembo verginale Gesù, nostro Salvatore,

proteggi tutte le mamme del mondo

dai tanti pericoli che incombono sulle loro vite

su quella dei loro figli e delle loro famiglia.

Benedici, Maria, tutte le madri della Terra,

che lottano per difendere e proteggere la vita,

dal momento del concepimento

fino al suo naturale termine.

Con la tua materna protezione

non si lascino condizionare da una mentalità

di totale distacco da tutto ciò che è sacro,

ma sappiano formare i loro figli

all’amore, alla tenerezza e alla vera fede.

In ogni mamma, vivente o passata al regno dei cieli,

tutti si sentano davvero fratelli e sorelle

nell’unico Padre che è nei cieli. Amen.