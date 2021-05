Cilindri di plastica invadono le spiagge, interviene Fare Verde

“Dal 2008 che Fare Verde, grazie alle sue attività di pulizia dei litorali (vedi “il Mare d’Inverno”) denuncia e informa con comunicati e sui social della presenza dei tristementi famosi CILINDRETTI NERI rinvenuti sul nostro litorale in seguito ad un guasto del depuratore di Itri nel gennaio 2007. Questi cilindretti, grandi poco più di un centimetro quadrato, sono SUPPORTI per biomassa nei processi di depurazione aerobica.

Nel 2007 ci fu un devastante sversamento dal Rio Pontone e far le spese maggiori fu la spiaggia di Vindicio. La Capitaneria intervenne e Acqualatina ripuli meccanicamente le spiagge. Certamente la sola pulizia avvenuta molti anni fa non basta a risanare il danno che hanno subito ilitorali del Golfo.

Con le ultime mareggiate di questo periodo molti cilindretti hanno fatto la loro ricomparsa in quantità tale che le persone non hanno potuto non notarli. O forse c’è stato un altro guasto e sversamento ? Chiediamo alle autorità di fare degli accertamenti e determinare i responsabili”.