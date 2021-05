Si spacciano per agenti, derubano un commerciante: colpo in pieno centro

Un furto con destrezza quantomeno particolare. E che ha portato a momenti di panico. Si è registrato oggi nel centro di Fondi, vedendo un uomo e una donna fermare un anziano commerciante cinese spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, sembra poliziotti. La coppia di malviventi ha messo in atto un’improvvisata perquisizione, cui è seguita una fuga a bordo di un’auto, col piede premuto sull’acceleratore e il rischio di investire alcuni passanti. Non prima di aver sfilato dalle tasche della vittima, che inizialmente non si era resa conto di nulla, una busta contenente diverse migliaia di euro.

Teatro dei fatti, avvenuti quando erano circa le 14 di oggi, corso Appio Claudio. Sul posto a pochi minuti dall’allarme si sono portati gli agenti del Commissariato, che hanno assunto le prime informazioni dal commerciante e da alcuni testimoni. Si cercano due soggetti probabilmente italiani, secondo le ricostruzioni allontanatisi su una Mercedes classe A.