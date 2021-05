Fondi, l’11 maggio maxi screening dedicato alle comunità straniere

“Informazione, sensibilizzazione e monitoraggio della popolazione residente: prosegue con una giornata dedicata alle comunità straniere la campagna di prevenzione e contrasto alla pandemia messa in campo dal Comune di Fondi.

Lo screening, organizzato dalla Asl di Latina in collaborazione con il locale comitato della Croce Rossa, il Commissariato di Polizia e il Comune, si terrà martedì 11 maggio presso l’area mercatale di via Mola di Santa Maria, avrà inizio alle ore 9:00 e proseguirà ad oltranza per l’intera giornata.

Il monitoraggio, mediante test antigenico rapido, sarà aperto a tutti gli stranieri e in particolare ai cittadini indiani e pachistani che rappresentano le comunità più numerose. Grazie alla presenza di coperture allestite all’interno dell’area mercatale, i lavori potranno procedere anche in caso di condizioni meteo sfavorevoli.

“Invitiamo – è l’appello del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dell’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – coloro che dovessero avere rapporti di amicizia, lavorativi o scolastici con cittadini interessati all’iniziativa ad informarli. Il passaparola, che naturalmente partirà dai rappresentanti delle comunità che incontriamo periodicamente, è molto importante per la buona riuscita dello screening. Maggiore sarà il numero di test effettuati più sicura sarà la nostra città”.

Nei prossimi giorni sarà inoltre distribuito un vademecum in tre lingue (arabo, inglese e punjabi) che sintetizza le principali regole da osservare in caso di positività al Covid-19, riporta numeri e informazioni utili in situazioni di emergenza e ricorda le regole basilari da adottare nella quotidianità per prevenire il contagio.