Controlli dei carabinieri, due denunciati per spaccio

Mercoledì, a Terracina, i carabinieri dell’aliquota radiomobile del Norm della Compagnia locale, con l’ausilio di unità antidroga del Nucleo cinofili carabinieri di Roma, hanno deferito all’autorità giudiziaria due persone.

Si tratta di un 48enne e di un 62enne. In seguito a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 32 grammi di hashish e 3 di cocaina, insieme a vario materiale per la preparazione e il confezionamento delle dosi.