Il percorso condiviso e partecipato verso la firma del Contratto di Fiume Amaseno continua, nonostante le difficoltà e i rallentamenti imposti dalla pandemia. Negli scorsi giorni copia del documento strategico, elaborato per definire lo scenario di medio-lungo termine delle attività da svolgere per la tutela e la salvaguardia del fiume, è stato inviato a tutti gli stakeholders coinvolti nel percorso legato al CDF.

Il documento è nato dall’analisi di quanto emerso durante i vari tavoli tematici svolti in questi anni ed è pronto ad integrare gli obiettivi della pianificazione di area vasta con le politiche di sviluppo locale del territorio.

Parallelamente, giovedì 6 maggio dalle 15:30 si terrà la prima assemblea dei Contratti di Fiume dell’Agro Pontino, organizzata dalla XIII Comunità Montana Lepini-Ausoni, in collaborazione con la Provincia di Latina e l’Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio, con la finalità di riunire i quattro Contratti di Fiume e Costa attivi nell’Agro Pontino, al fine di attivare sinergie ed individuare strategie condivise tra i vari percorsi, oltre che per fare il punto sullo stato dell’arte dei percorsi partecipati attivati in questi anni.