La bandiera blu si fa in sette in territorio pontino

C’era attesa, come ogni anno del resto, per conoscere quali Comuni – e soprattutto quali spiagge – si sarebbero aggiudicati la bandiera blu per il 2021.

Nelle scorse ore, è arrivata la comunicazione da parte di riconoscimento della Foundation for Environmental Education che assegna il vessillo a chi certifica la qualità delle acque marini e garantisce servizi eccellenti per la balneazione.

Anche quest’anno la provincia di Latina vanta diverse bandiere blu, a dimostrazione della qualità turistica e marina. Premiate le spiagge del capoluogo di Latina, Gaeta, Ventotene, Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia.

La cerimonia di consegna, avverrà nei prossimi giorni tramite video conferenza, mentre sono davvero tante le spiagge dei sette comuni menzionati che diventano così certificate.

Un po’ amarezza, invece, per altri territori pontini che avevano sperato nel vessillo, ma che anche quest’anno dovranno attendere.