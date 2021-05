Sinistro stradale a Formia in via Appia lato Napoli all’incrocio con via Mar Tirreno questo pomeriggio.

Ad essere coinvolte un’auto, una Fiat Panda e una moto di grossa cilindrata. Sul posto forze dell’ordine e altri mezzi di soccorsi oltre che il carroattrezzi per portare via i mezzi.

Qualche rallentamento per il traffico in transito.